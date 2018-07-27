Telegram представил сервис для хранения данных пользователей

Сервис получил название Telegram Passport.

Разработчики мессенджера Telegram представили сервис Passport, который позволяет хранить личные данные пользователей и использовать их для авторизации в сервисах, которые требуют подтверждения личности пользователя. Как сообщается в блоге мессенджера, сервис позволяет один раз загрузить необходимые документы, а затем использовать их при авторизации.

Отмечается, что документы и данные будут храниться в облаке Telegram и будут защищены сквозным шифрованием. У разработчиков Telegram не будет доступа к документам, они будут передаваться непосредственно в приложение, которое требует соответствующие данные.

Для того, чтобы получить доступ к сервису, необходимо обновить приложение Telegram до последней версии. После того, как пользователь загрузит документы, их можно будет найти в разделе "Настройки/Конфиденциальность и безопасность/Telegram Passport".

13 апреля судья Таганского суда города Москва Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России, судья постановила начать блокировку немедленно, до вступления решения по иску в законную силу.