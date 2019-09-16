Телеканал "112 Украина" может прекратить вещание в ближайшее время - юрист

Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции относительно бездеятельности Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Теперь по решению регулятора канал могут отключить в ближайшее время.

Об этом говорится на сайте "112 Украина".

"Решение вступает в силу. Мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже будет действовать таким образом, как задумано регулятором, а именно - будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано", - отметил юрист телеканала Василий Сметана.

На телеканале ожидают, что вопрос о лишении лицензии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит на ближайших заседаниях. Юрист убежден, что регулятор откажет "112 Украина" в продлении лицензии.

Сметана также заявил, что на судей оказывалось давление и они получали указания по делу телеканала.

Напомним, в сентябре 2018 года срок лицензии телеканала "112 Украина" закончился. Нацсовет по вопросам телерадиовещания в 60-дневный срок не рассмотрел этот вопрос. На телеканале считают, что это нужно для того, чтобы срок действия лицензий закончился в день отказа в ее продолжении. Юристы канала подали в суд по факту "неправомерной бездеятельности" регулятора.

Громадське телебачення

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