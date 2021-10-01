Телеканал "Наш" не усунув порушень, припустився нових і не заплатив штрафів - Нацрада

30 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду для позбавлення ліцензії телеканала "Наш" у зв'язку із систематичними порушеннями законодавства. Про це поінформував сайт регулятора.

На засіданні члени Нацради розглядали результати перевірки, чи усунув "Наш" порушення, які було зафіксовано у квітні.

"Телеканал не лише не усунув порушень законодавства та не виконав вимог цих двох рішень і не сплатив двох штрафів загальною сумою понад 228 тис. грн, але й припустився нових порушень законодавчих норм щодо поширення висловлювань, які містять мову ворожнечі. Національна рада звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії", - ідеться в повідомленні.

У Нацраді зазначили, що в червні в ефірі телеканала його власник Євгеній Мураєв під час передачі, присвяченої річниці нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз, заявив, зокрема, про "геноцид і війну проти українського народу як частини слов'янського світу з боку країн Європейського союзу".

"Це комплекс речей, унаслідок яких у нас забирають землю і витискають людей, забирають робочу силу. Тобто ще раз кажу - інша форма війни. Але через кого це робиться? Через Тань Чорновіл, через Парасюків, Гаврилюків, через [нардепів від "Слуги народу" Галину] Третьякову, [Микиту] Потураєва і всіх інших, через [президента Володимира] Зеленського... Наша влада займається колабораціонізмом. Вона підіграє тим, хто реально рейдерить нашу країну", - процитував Нацраду Мураєва.

Регулятор підкреслив, що висловлювання Мураєва "не відображають об'єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканала, щоб викликати у глядача негативні емоції, неприязне ставлення до влади й окремих осіб, сформувати стереотипний образ країн Європейського союзу і народів, що входять у нього, як "історично латентного ворога".

У Нацраді підкреслили, що телеведучі у прямому ефірі ніяк не відреагували на слова гостя у студії, "глядачам не було надано пояснень та не наведено достовірних фактів", альтернативного погляду також не озвучили.

Телеканал "Наш", створений на базі жіночого телеканалу Maxxi TV, вийшов у прямий ефір 7 листопада 2018 року. Його запустив народний депутат VIII скликання Євгеній Мураєв. Назва телеканала співзвучна назві партії "Наші", яку Мураєв очолив у вересні 2018 року.

Повноцінне мовлення телеканала "Наш" розпочали в листопаді 2018 року. Офіційним власником телеканала значиться батько Євгенія Мураєва Володимир Мураєв - він помер наприкінці 2020 року. За даними Kharkiv Today, зараз кінцевий бенефіціар каналу - мати політика.

Канал неодноразово потрапляв у скандали через проросійський порядок денний: у грудні минулого року в його ефірі з'явився представник бойовиків "ЛНР" Родіон Мірошник, також каналу надходили попередження за трансляцію пресконференції російського президента Володимира Путіна.

Нацрада 19 серпня заявила про подання позову, щоб канал "Наш" позбавили ліцензії через висловлювання екснардепа шести скликань, лідера Комуністичної партії Петра Симоненка у випуску програми "Марафон", який транслювали 4 травня і показували в повторі наступного дня.

Симоненко тоді, окрім іншого, називав "розкольниками" Православну церкву України, заявляв про "політику державної фашизації", а також називав війну на Донбасі "громадянським протистоянням". Ведучі дали йому висловитися без участі опонентів, альтернативного погляду в ефірі не озвучили, підкреслювали в Нацраді.

Окрім того, регулятор вирішив провести перевірку каналу через висловлювання екснардепки V, VI і VII скликань від Партії регіонів Олени Бондаренко про "утиск" російськомовних.

16 вересня Окружний адміністративний суд Києва повідомляв, що Нацрада з телерадіомовлення подала позов із проханням анулювати ліцензію на мовлення телеканала "Наш".