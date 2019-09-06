Телеканал NewsOne просит признать противоправным решение о проверке

Телеканал NewsOne просит суд признать противоправным решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно проведения проверки. Об этом сообщает в пятницу, 6 сентября, пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne) просит суд признать противоправным и отменить решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии производства по этому админиску.

Напомним, что Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд для лишения лицензии телеканала NewsOne. Телеканал обвинили в разжигании вражды или ненависти в эфире.

Ранее, 8 июля, ведущий телепрограммы "Вести недели" на рупоре кремлевской пропаганды, телеканале "Россия 24" Дмитрий Киселев заявил о том, что вместе с телеканалом NewsOne будет проведен телемост под названием "Надо поговорить".

СБУ инициировала внеочередное заседание СНБО из-за возможного проведения пропагандистского телемоста, а также предложила ввести санкции против юрлиц, осуществляющих вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После общественного резонанса NewsOne заявил об отмене телемарафона с российским пропагандистским телеканалом. Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

Нацсовет в конце июля зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки NewsOne в связи с намерением канала провести телемост с РФ.