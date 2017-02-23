Телеканал Охотник и Рыболов HD запретили из-за сюжета о полковнике ГРУ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания исключил телеканал Охотник и Рыболов HD из списка разрешенных к ретрансляции на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"По результатам мониторинга телеканала Охотник и рыболов HD, обладающего юрисдикцией Российской Федерации, регулятор 23 февраля принял решение исключить его из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины", - сказано в сообщении Нацсовета.

Так, установлено, что "11 и 12 февраля в эфире телеканала транслировалась передача Звезда на крючке с участием Героя России российского офицера, полковника ГРУ Генерального штаба ВС Российской Федерации, Евгения Николаевича Конопелькина. В программе были приведены сведения о героической службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне, его желание с детства служить в спецназе, описана боевую ситуация в г. Грозном (Чечня), участвовавший в которой Конопелькин получил звезду Героя России. Подобная информация создает у зрителей положительный образ русского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию".

Размещение в эфире такой информации нарушает закон о телевидении и радиовещании, поскольку содержит популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий.

Решение Национального совета вступает в силу через месяц после его опубликования.