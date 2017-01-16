Телеканал СТБ извинился за "Битву экстрасенсов" с участием российских военных

Телеканал СТБ извинился за показ в эфире программы "Битва экстрасенсов" российского производства с участием военнослужащих, которые заявили, что "служили" в Украине. Об этом председатель правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский написал на странице в Facebook.

"Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям", - отметил он.

"Мы приняли следующие решения: 1. Прекратить показ программы Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ. 2. Уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир", - заявил Бородянский.

Отметим, вечером 15 января телеканал СТБ транслировал шоу "Битва экстрасенсов" с участием российского военного, который "служил" в Украине. Участие в шоу приняли 6 мужчин, одетых в камуфляж. Один из них заявил, что "недавно служил на Украине", где над ним "издевались, заставляли могилу себе копать".

В украинской версии эфира его слова о том, что он "служил в Украине" не показали.