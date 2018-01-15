Телеканал СТБ объявил о закрытии проекта "Україна має талант".

Телеканал СТБ останавливает производство национального талант-шоу "Україна має талант". Об этом сообщается на сайте канала, - пишет КНК Медиа.

"Девятый сезон проекта (он же - второй сезон детской версии), финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала", - говорится в сообщении.

"Україна має талант" - это целая эпоха в истории СТБ, которой мы невероятно гордимся. За 9 лет проект открыл огромное количество талантов; за успешной карьерой многих из них мы с радостью сегодня наблюдаем. Все это стало возможным благодаря профессионализму команд, которые создавали такое сложное шоу, и, конечно же, наших судей, которым выпала непростая задача определить лучших из лучших. Мы благодарны коллегам по каналу за эту работу и нашим звездным судьям, особенно Славе Фроловой и Игорю Кондратюку, которые работали все сезоны проекта, за профессионализм, мастерство, выдержку и умение разглядеть настоящий талант. Также мы благодарны нашим ведущим, которым в течение 9 лет пришлось быть поддержкой, друзьями и утешением для участников", - комментирует решение руководитель канала Владимир Бородянский.

Напомним, "Україна має талант" - это адаптация популярного американского шоу "Аmerica's Got Talent". Телеканал СТБ запустил шоу 2009 года, всего в эфир вышло 9 сезонов, два из которых - детские.

КНК Медиа

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