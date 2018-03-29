Телеканал ZIK опроверг заявления Корчинского о продаже телеканала

В ZIK требуют от Корчинского прекратить блокаду телеканала, а также не угрожать деятельности телеканала, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям.

Журналисты телеканала ZIK потребовали немедленно снять блокаду своего офисного здания от представителей "Братства" Дмитрия Корчинского, и полностью опровергли распространенную Корчинским информацию о якобы продаже телеканала, формально выступившую "мотивом" блокады, говорится в сообщении на официальном сайте ZIK в среду, 28 марта.

"Информация же, изложенная лидером организации "Братство" Дмитрием Корчинским... о продаже телеканала ZIK Виктору Медведчуку (лидер организации "Украинский выбор - Право народа" - прим. ред.), не соответствует действительности. Руководство медиа-холдинга отмечает, что на данный момент отсутствуют какие-либо переговорные процессы по продаже ZIKа", - говорится в опубликованном сообщении.

В ZIK также требуют от Корчинского не угрожать деятельности телеканала, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям, а также обращаются к министру внутренних дел Украины Арсена Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей.

Ранее представители "Национальных дружин" (силового ответвления партии "Национальный корпус" - ред.) взяли под охрану офис телеканала ZIK.

Напомним, в начале декабря руководство телеканала ZIK заявило о попытке рейдерского захвата канала для передачи под контроль лицам, близким к Администрации президента Украины Петра Порошенко.

В официальном заявлении телеканала речь шла о том, что к владельцу телеканала Петру Дыминскому обратились член парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий и его жена Екатерина, которые якобы от имени Администрации президента предложили бизнесмену передать им управление медиактивом на три года.

Уголовное производство, начатое в связи со смертельным ДТП с участием Дыминского, там квалифицировали как попытку давления на владельца.

Медиаэксперт Екатерина Загорий подтвердила, что интересовалась каналом Дыминского, но обвинения в попытке рейдерства в пользу АП категорически отрицала.

Недавно бизнесмен перестал быть владельцем телеканала ZIK, но его конечными бенефициарами остаются члены семьи Дыминского - жена и дочери.

По материалам: Телеканал ZIK