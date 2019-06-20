Телеканалы обнародовали стоимость политической рекламы - Нацсовет

Подавляющее большинство украинских телеканалов обнародовало стоимость политической рекламы - Нацсовет

Телеканалы "Рада", XSPORT и "Эскулап-TV" не опубликовали публикации в печатных СМИ стоимость политической рекламы, которую они размещают в своих эфирах, сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на сайте.

По его данным, из 27 общенациональных телеканалов и 15 общенациональных радиостанций информацию о стоимости эфирного времени для предвыборной агитации, не разместили только три телеканала - парламентский "Рада", XSPORT и "Эскулап-TV".

В то же время мониторинги Нацсовета свидетельствуют, что эти вещатели не распространяют политическую рекламу.

Избирательная кампания по досрочным выборам народных депутатов Украины стартовала 24 мая этого года.

Как сообщалось, секунда политической рекламы на ТВ во время предвыборной кампании на пост президента Украины стоила до 5,7 тыс. грн, на радио – до 4 грн за 1 н.п. Дороже всего обходилась политреклама на каналах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" – 5,658 тыс. грн/сек. эфирного времени в прайм-тайм, тогда как на радио максимальные ставки составляли до 4 грн/сек. в Киеве.