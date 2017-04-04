Телеканалы России отказались платить $120 млн за права на трансляцию ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) не договорилась о продаже прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года российским телеканалам, сообщает Bloomberg.

Российские телеканалы отказались платить $120 млн, что более чем в три раза превышает сумму, выплаченную за показ матчей чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года будут показаны на центральных каналах российского телевидения, но пока права на их показ никто не приобрел.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.