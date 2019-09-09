Tennessean: в США из библиотеки изъяли книги о "Гарри Поттере"

В городе Нэшвилл в США в католической школе имени Святого Эдварда изъяли из библиотеки книги о "Гарри Поттере" из-за якобы "реальных проклятий и заклинаний, коьорые могут вызвать злых духов. Об этом сообщает Tennessean (https://www.tennessean.com/story/news/religion/2019/08/31/harry-potter- books-removed-st-edward-catholic-school/2168489001/).

Издание получило доступ к электронному письму пастора школы Дэна Рихила, в котором он отметил, что проконсультировался с экзорцистами из США и Рима о запрете книг.

"Проклятия и заклинания, которые используются в книгах - настоящие. Человек, который их читает, рискует вызвать злых духов", - написал пастор.

Руководитель школ католической епархии в Нашвилле Ребекка Геммел подтвердила, что Рихил направил письмо родителям, которые интересовались этими книгами. Она отметила, что романы о Гарри Поттере остались в других школьных библиотеках епархии.

"В католической церкви нет официальной позиции относительно книг о Гарри Поттере. Каждый пастор может принимать подобные решения в своей школе", - отметила Геммел.

"Гарри Поттер" - это серия романов британской писательницы Джоан Роулинг. В произведении рассказывается о жизни волшебника Гарри Поттера и его друзей в школе чародейства и волшебства Хогвартс.