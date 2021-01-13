TikTok зробить акаунти підлітків приватними

Сервіс коротких відео TikTok оновив налаштування безпеки для підлітків - акаунти користувачів від 13 до 15 років (люди віком до 13 не можуть зареєструватися на платформі) автоматично стануть приватними. Це означає, що контент з їх сторінки зможуть бачити тільки схвалені власниками дописувачі.

Компанія пояснила нові заходи бажанням створити "дружню та безпечну атмосферу на платформі, щоб всі користувачі, в тому числі неповнолітні, могли вільно ділитися своєю творчістю".

В рамках нововведень підлітки також зможуть самі визначати, хто зможе коментувати їх ролики - "друзі" або взагалі ніхто. Надати доступ до коментування всім без винятку користувачам тепер не можна.

Крім того, для користувачів 13-15 років буде відключений параметр "Пропонувати ваш обліковий запис іншим". Під заборону також потрапила опція "дуетів" - в рамках нових правил зробити дует можна тільки з відеороликами користувачів старше 16 років.

"Таким чином, платформа прагне надати молодим користувачам можливість робити усвідомлений вибір щодо того, яким саме контентом і з ким вони хочуть ділитися, а також самостійно визначати ступінь конфіденційності в додатку", - відзначили в компанії.