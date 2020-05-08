Трамп хоче відібрати нагороди у лауреатів Пулітцерівської премії-2020

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що у лауреатів Пулітцерівської премії 2020 року потрібно відібрати їх нагороди. За словами Трампа, в статтях, за які були присуджені премії, міститься неправдива інформацію,повідомляє The Washington Times.

"Пулитцеровские премії повинні бути повернуті, тому що ви знаєте, що вони були присуджені несправедливо. Пулітцерівський комітет, або хто-небудь інший, хто вручає призи, будуть зганьблені до тієї пори, поки вони не заберуть їх назад. Тому що вони (РЕД: журналісти) отримали Пулитцеровские премії за те, що в підсумку виявилося фейковими новинами", - сказав Трамп.

На його думку, ті, хто удостоївся Пулітцера в цьому році, "не журналісти, а шахраї", яких потрібно змусити повернути премії назад, тому що "всі вони були неправі".

"Ви переконалися в цьому сьогодні, після публікації нових документів. У них абсолютно очевидно, що не було ніякої змови з Росією", - заявив президент.

Під публікацією нових документів мається на увазі припинення розслідування кримінальної справи стосовно колишнього радника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна. 7 травня Мін'юст США відмовився від кримінального переслідування Флінна, який зайняв зазначену посаду в січні 2017 року. Пізніше він був змушений піти у відставку в зв'язку зі скандалом, що стосуються його зв'язків з російським послом у США Сергієм Кисляком. Справу проти Флінна було одним з основних складових розслідування про "російському втручанні в американські вибори 2016 року, перемогу в яких здобув Трамп.

Газета New York Times отримала три нагороди, в тому числі журналістів видання відзначили в номінації "Міжнародний репортаж" за матеріал про передбачуване втручання Росії в справи інших країн, в тому числі в Африці, Європі та Сирії.

За матеріалами The Washington Times

