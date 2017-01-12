Трамп назвал телекомпанию CNN "ужасной" и отказался отвечать на вопрос ее репортера

CNN ранее распространило информацию о том, что у у российских спецслужб есть компромат на Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах назвал телекомпанию CNN "ужасной" и отказался отвечать на вопрос ее репортера. Об этом сообщается на сайте CNN.

"Ваша организация ужасна. Я не собираюсь предоставлять вам возможность задать вопрос", - сказал Трамп репортеру.

Напомним, что накануне CNN cообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию. Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трам назвал доклад фейком, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".