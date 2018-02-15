Три российских сайта попали в рейтинг самых популярных в Украине

Сразу три российских вебсайта - ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс - попали в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы, по средней дневной аудитории. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, сообщает Watcher.

При этом по охвату за месяц (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на вебсайт), российские сервисы находятся значительно ниже.

Самая высокая позиция в ВКонтакте - 9 место. Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов довольно активна, но узкая. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов, отмечает издание.

16 мая 2017 года в Украине запретили доступ к российским социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также ко всем сервисам компании Яндекс. Блокировка введена на три года. Ограничения введены в рамках вступления в силу решения СНБО от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" из-за российской агрессии в Донбассе и аннексии Крыма.