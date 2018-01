Цукерберг анонсировал изменение алгоритма новостной ленты Facebook

Марк Цукерберг, основатель Facebook, анонсировал изменения в алгоритме новостной ленты социальной сети. Теперь сообщения друзей будут иметь более высокий приоритет, а новости компаний и СМИ будут появляться в ленте реже, написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

"В прошлом году мы начали вносить изменения в этом направлении. Первые изменения, которые вы увидите, появятся в канале новостей, где вы можете ожидать больше сообщений от ваших друзей, семьи и групп", - отметил он.

По словам Цукерберга, на внедрение изменений уйдет несколько месяцев и они касаются не только ленты.

One of our big focus areas for 2018 is making sure the time we all spend on Facebook is time well spent. We built... Опубліковано Mark Zuckerberg 11 січня 2018 р.

"Я также ожидаю, что время, которое вы тратите на Facebook, будет более ценным. И если мы все сделаем правильно, я верю, что это также будет полезным для нашего сообщества и нашего бизнеса в долгосрочной перспективе", - сказал основатель соцсети.

Напомним, ранее Цукерберг заявил, что Facebook рассматривает возможность использовать криптовалюту в сервисах сайта.