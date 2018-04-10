Цукерберг извинился за недостаточную защиту данных пользователей Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился за недостаточную защиту данных пользователей соцсети, что привело к утечке данных, которой воспользовалась Cambridge Analytica.

Об этом говорится в письменных показаниях Конгрессу США, которые опубликованы на сайте Конгресса, передает Дождь.

"Теперь очевидно, что мы сделали недостаточного для того, чтобы предотвратить использование этих инструментов во вред. Это касается фейковых новостей, иностранного вмешательства в выборы, разжигании ненависти, а также разработки и защиты информации", - говорится в документе.

Цукерберг написал, что взгляд компании на ее ответственность был недостаточно широк. Он отметил, что это его ошибка и он приносит за нее извинения.

На своей странице в фейсбуке Цукерберг написал, что его компания создаст независимую комиссию, которая займется исследованием влияния соцсетей на выборы и демократию.

По его словам, ученым предоставят доступ к ресурсам соцсети, чтобы они могли сделать беспристрастные выводы о роли Facebook на выборах, как компания выявляет риски на своей платформе и какие шаги она должна предпринять перед будущими выборами

В пресс-релизе Facebook отмечается, что работа комиссии будет финансироваться благотворительными фондами. Компания не будет иметь право или утверждать результаты исследований до публикации.

Как сообщал УНИАН, в марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей.

Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.