Цукерберг извинился за утечку данных Facebook через газеты Британии и США

Ведущие газеты США и Британии опубликовали текст с извинениями основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга за скандал с утечкой данных пользователей. Об этом сообщает Politico.

Согласно информации издания, обращение Цукерберга заняло целую полосу и вышло в воскресных выпусках таких британских газет как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph, а также в американских The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

По его словам, утечка связана с приложением с тестами, через которое в 2014 году слили данные миллионов пользователей.

"Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы", - заявил он.

Также он признал, что это подорвало доверие к компании и высказал сожаление, что "тогда мы не сделали большего".

Фото: Getty Images

Цукерберг отметил, что из-за скандала Facebook проанализирует все приложения, которые имели доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит разработчиков к этим данным.

Ранее сообщалось, что руководство Facebook допустило несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами. Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов. Цукерберг опубликовал заявление, признав, что доверие пользователей соцсети было нарушено.

Его состояние уменьшилось на $6,06 млрд в результате падения курса акций компании на фоне этого скандала.

23 марта стало известно, что основателя соцсети Марка Цукерберга вызвали на дачу показаний по делу об утечке.