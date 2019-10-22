Цукерберг обвинил РФ, Китай и Иран во вмешательстве в выборы в США

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США.

Об этом Марк Цукерберг заявил в интервью NBC News.

По словам основателя Facebook, соцсеть готова противостоять попыткам иностранного вмешательства в американские выборы 2020 года.

"Мы продолжаем наблюдать, что их тактика развивается. Эти национальные государства намерены активно участвовать в предстоящих выборах. Сейчас мы видим, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы", - сказал Цукерберг.

Он подчеркнул, что Facebook ранее смог предотвратить попытки оказать влияние на выборы в различных странах.

"Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, - во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", - заявил Цукерберг.

Основатель Facebook также отметил, что сейчас "системы защиты соцсети более развиты, чем в прошлом".

Напомним, что в апреле Гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания борется с вмешательством в выборы в Европарламент, однако не может гарантировать полную защиту в ходе выборов. По его словам, после обвинений во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году Facebook потратил огромные ресурсы для защиты голосования в Евросоюзе 26 мая 2019. Он также подчеркнул, что с тех пор прошло много относительно чистых выборов, и Facebook практически не допускал вмешательства.

Как сообщал ATR.ua, ранее в Сенате подтвердили вмешательство РФ в президентские выборы в США.



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