Цукерберг планирует изменить формат Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что намерен заняться построением социальной инфраструктуры для развития глобального сообщества. Об этом он написал в обращении к пользователям социальной сети.

По словам Цукерберга, на данный момент существует множество людей, которые остались "за бортом глобализации". Это означает, что настало время для перехода Facebook от социальной сети для родственников и друзей к глобальной инфраструктуре. "В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", - подчеркнул Цукерберг.

При этом он выделяет пять основных направлений:

развитие взаимной поддержки,

обеспечение безопасности,

информированности,

гражданской активности и вовлеченности представителей разных культур и взглядов.

Цукерберг также выразил обеспокоенность распространением фейковых новостей. По его убеждению, на данный момент социальные медиа играют более важную роль, чем когда-либо играли традиционные, и основной их задачей является донесение различных точек зрения до пользователей.

По мнению Цукерберга, проблемой является и то, что сенсационные и простые сообщения распространяются быстрее остальных. "В худшем случае, происходит упрощение важных тем и их гиперболизация до крайностей", - посетовал глава соцсети. Чтобы ограничить распространение кричащих заголовков, Facebook вводит алгоритмы по учету, читал ли пользователь статью по ссылке, прежде чем ей поделиться. Это обстоятельство влияет на показ таких материалов в ленте новостей юзеров.

Ранее сообщалось о том, что Facebook планирует создать социальную виртуальную реальность. Суть проекта, запущенного Facebook, состоит в интеграции виртуальной реальности в интернет-пространство, в том числе в социальные сети. Созданный отдел будет заниматься изучением того, насколько люди смогут обмениваться данными и взаимодействовать в условиях виртуальной реальности. Специалисты отдела будут работать совместно с Oculus и другими подразделениями Facebook, что позволит обеспечить внедрение новой технологии на всех платформах.