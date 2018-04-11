Цукерберг рассказал, сколько времени потратит Facebook на проверку всех приложений

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания потратит "много месяцев" на то, чтобы проверить все приложения, которые размещены на платформе.

Об этом Цукерберг рассказал сенаторам сегодня, 11 апреля, сообщает The Guardian.

Цукерберг заявил, что на платформе Facebook размещены десятки тысяч приложений, имеющих доступ к информации людей.

"Мы исследуем характер доступа. И если обнаружим что-то подозрительное, мы привлечем третью сторону для расследования и анализа. Если обнаружим злоупотребления - удалим доступ к приложениям и проинформируем людей, которых это коснулось", - сказал Цукерберг.

Он добавил, что проверка всех приложений будет "дорогим процессом".

"Будет много аудиторов. Это правильно и нужно делать. Мы не можем верить на слово разработчикам. Как показывает опыт, нам надо убедиться, что никто не передает данные", - отметил Цукерберг.

11 апреля основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что сделал недостаточно в борьбе с фейковыми новостями в соцсети, а также иностранным вмешательством в выборы.

11 апреля основатель Facebook Марк Цукерберг на совместных слушаниях юридического комитета Сената США и сенатского комитета по торговле сообщил, что его компания ведет борьбу со спонсируемыми Россией группами, которые пытаются эксплуатировать соцсеть с целью влияния на выборы и общественное мнение.

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