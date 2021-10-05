Цукерберг втратив $7 млрд через глобальний збій Facebook: акції соцмережі подешевшали на 5%

Акції технологічних корпорацій обрушилися через глобальний збій в роботі Facebook, Instagram і низки інших сервісів.

Так, фондовий індекс NASDAQ впав на 2,3%, акції Facebook - на 5,69%. Alphabet, Class A (власник Google) - на 7,59%. Apple - на 9,94%. Twitter - на 10,71%. А статки Марка Цукерберга скоротилися майже на $ 7 млрд, повідомляють Forbes.

Крім збою в Facebook, Instagram і WhatsApp, проблеми з роботою відзначають в забороненій в Україні мережі "Вконтакте". Також перебої в роботі відзначають в Netflix, Steam, PlayStation, Telegram, Twitter, Google і Amazon.

У США також почалися збої в роботі додатка Snapchat, в онлайн-сервісах Bank of America, другого найбільшого банку США, а Gmail, що працював зі збоями, повністю припинив роботу станом на 23:00 за Києвом.

За даними Downdetector, також збої в роботі спостерігалися у сервісів у Tinder і Zoom.

За матеріалами Діло