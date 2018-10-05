Турчинов: Решение Рады по телеканалам касается лишь их учредителей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечает, что обращение Верховиной Радой к СНБО о введении санкций против компаний, входящих в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne", касается только их учредителей.

"Украинский парламент имеет право обратиться к СНБО с инициативой введения санкций и он действовал в пределах своих полномочий. Мы пока не получали официальный текст этого решения, но то, что обсуждалось, говорит о том, что санкции будут направлены именно против учредителей этих каналов", - сказал А.Турчинов журналистам на брифинге в четверг в Киеве.

Он отметил, что у телеканалов "112.Украина" и "NewsOne" сложная структура собственности, но в ней, "безусловно, есть нерезиденты" Украины.

"В законе есть позиции, когда санкции могут применяться и к украинским юридическим лицам. Речь идет о террористической деятельности, а пропаганда терроризма является составляющей частью террористической деятельностью", - добавил А.Турчинов.

Секретарь СНБО указал, что не видит никаких препятствий тому, чтобы обращение Верховной Рады было оперативно рассмотрено СНБО.

Ранее в этот день Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (проект №9157). Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".