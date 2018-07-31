Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска

В Twitter больше нельзя тегать Илона Маска

Пользователи микроблогов Twitter блокируют аккаунты после сообщений с упоминанием американского бизнесмена Илона Маска.

Сеть микроблогов Twitter автоматически блокирует аккаунты, которые упоминают в своих сообщениях основателя частной космической компании SpaceX Илона Маска. Внимание на это обратили пользователи социальной сети, передает РБК.

В частности, два корреспондента агентства убедились в том, что администраторы Twitter действительно блокируют аккаунты после сообщений с упоминанием Илона Маска. После публикации твитов в обоих случаях на экране появилось сообщение: "Мы обнаружили, что от имени вашего профиля выполнялись необычные действия, нарушающие Правила Твиттер".

Для того чтобы вернуть доступ к учетной записи, соцсеть предлагает пройти проверку Google reCAPTCHA и подтвердить свой номер телефона.

Ранее стало известно, что Twitter начал блокировать все неподтвержденные аккаунты с именем Илона Макса. Представитель сервиса микроблогов пояснил, что мероприятие является частью борьбы со спамом и вредной активностью.

Еще в июне администраторы соцсети объявили о том, что сервис планирует сделать обязательным подтверждение всех аккаунтов по электронной почте и номерам мобильных телефонов. На такие меры Twitter идет для того, чтобы избавиться от ботов и "троллей". В начале июля компания стала блокировать более чем по миллиону страниц в день.