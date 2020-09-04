У Білорусі зламали сайт МВС й оголосили Лукашенка у розшук

На сайті МВС Білорусі з'явилася інформація про розшук Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють "Наша ніва" и "Белсат".

Видання опублікували скріншоти.

На сайті МВС було зазначено, що Лукашенко і Караєв звинувачуються у "військових злочинах проти білоруського народу". Лукашенко також звинуватили в "узурпації влади".

Зараз сайт МВС Білорусі не відкривається.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.