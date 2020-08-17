У білоруському Гродно державне ТБ увімкнуло пряму трансляцію протестів

У центрі білоруського міста Гродно відбулася масова акція протесту, трансляцію з якої увімкнуло місцеве державне телебачення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

На акції, зокрема, було оголошено, що місцеве підприємство "Азот" розпочне страйк з 18 серпня. Формат акції протесту буде визначено завтра.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, котрий очолює її з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Від початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. В лікарні потрапили не менше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.