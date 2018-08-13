У Берліні запустили українське радіо

У столиці Німеччини Берліні заснували україномовне радіо "ТрембітсФМ".

Його створили на базі інтернет-радіо ALEX FM 91.0. Передачі "ТрембітсФМ" присвячені культурі, політиці та музиці, передає "Радіо Свобода".

Радіо виходить у ефір по одній годині раз на місяць. Організатори сподіваються робити випуски щотижня. Вони розраховують на українську аудиторію. У Берліні мешкає майже 12 тисяч вихідців із України.

Під час першого ефіру радіостанції гостями ведучих Катерини Рітц-Ракул і Кирила Коломійця були посол України у ФРН Андрій Мельник і віце-голова Німецько-українського форуму Карл-Ґеорґ Велльманн.

"У нас нині працює чотири особи: двоє ведучих, я, а також музичний редактор. Вони знайшлися не відразу. Я оголосила у фейсбуку, що шукаю людей, які мають бажання співпрацювати. Прийшло 50 охочих. На першій зустрічі я розповіла про свою ідею, а також про те, що радіо існуватиме винятково на волонтерських засадах, тобто ми працюватимемо без зарплатні. На повторну зустріч прийшло двоє. Це зрозуміло, адже роботи багато, вона безплатна, та й необхідних знань ні в кого не було. Всім ще й треба було вчитися. Але з нами залишилися Катерина Ріц-Ракул та Сергій Ніколайчук. Завдяки Сергієві ми знайшли багато людей, які нам допомагали безплатно. Ще один ведучий - Кирило Коломієць, а також ще Марко Нойбауер - німець із Гайдельберґа", - розповіла засновниця радіостанції журналістка Євгенія Козменко.

Передачі організатори створюють власним коштом.

"Не скажу, що зробити перший ефір було важко, адже несподівано чи плановано з'явилися люди, які нам допомагали безплатно. Приміром, запис музичних заставок, що є дорогим задоволенням. Наші колеги це робили лише тому, що самі раді, що існуватиме ось таке українське радіо в іншій країні. Також співачка записала заставки "Трембіта ФМ". Інша знайома підготувала логотип. Коли люди працюють безплатно, то й підганяти їх чи вимагати дотримання плану не виходить. Тому чекати на логотип довелося упродовж п'яти місяців. А без нього не зробиш сторінку в інтернеті, а без сторінки не можна подавати якісь важливі заявки", - каже Козменко.

Засновники радіостанції заявили, що намагаються підвищити імідж країни у світі і піднести національне усвідомлення українців за кордоном.