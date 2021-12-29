У філіях Суспільного хочуть розвивати документалістику

Суспільне у регіонах має намір створювати документальні формати. У 2022 році оголосять відбір творчих ідей «Створюй із Суспільним. Документалістика».

Днями у хабі Академії суспільного мовлення відбулося навчання про документалістику в Україні та Європі від французької тренінгової організації CFI Media Development. Тренінг пройшов у рамках проєкту MediaFit за підтримки Європейського Союзу в Україні та Європейської Комісії разом з DW Akademie та LRT English, який спрямований на підтримку медіапрофесіоналів у південній та східній Україні.

У триденному тренінгу взяли участь продюсери десяти регіональних філій Суспільного, які межують з кордоном України на північному сході та півдні, київська команда регіонального мовлення та продюсери загальнонаціональних телеканалів «UA: Перший» та «UA: Культура».

Разом із тренерами вони обговорили багатогранність й жанрове розмаїття документалістики в Україні та Європі, дізналися, як розповідати історії у документальних стрічках та де їх шукати, яким є місце документалістики на Суспільному, зокрема у регіонах.

Спікерами тренінгу стали:

Жанна Максименко-Довгич — режисерка, сценаристка й продюсерка. Авторською документалістикою займається з 2012 року. Її документальні фільми отримали нагороди на українських і міжнародних кінофестивалях.

Аліса Коваленко — українська режисерка-документалістка, чиї фільми як здобували нагороди міжнародних кінофестивалів, так і виходили у прокат та демонструвалися західними телеканалами.

Кенан Алієв — виконавчий продюсер онлайн-телеканалу «Current Time» («Настоящее время» — спільного проєкту Радіо Свобода й Голосу Америки, заснованого у 2014 році й покликаного просувати демократичні цінності в пострадянських країнах).

Сергій Буковський — український документаліст, чиї фільми завоювали визнання далеко за межами України. У 2014 році режисер заснував навчальну програму «Майстерня DOC» для документалістів-початківців.

Ольга Бесхмельніцина — кінопродюсерка. Документальний трилер «Вторгнення», яким опікувалася Ольга, став одним із лідерів прокату в Україні 2021 року.

За словами генеральної продюсерки регіонального мовлення на Суспільному Марії Фрей, для її команди документалістика — це новий виклик і нові можливості впливати на несправедливість і робити видимими проблеми нашого суспільства, розкриваючи їх через історії людей.

Координатор проєктів CFI в Україні — французький репортер, автор документальних фільмів і продюсер Стефан Сіоан.

Від команди Суспільного втілення програми координуватиме Ірина Цибух.

Тепер продюсери філій Суспільного чекають на оголошення конкурсу і заявок від продакшенів.

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