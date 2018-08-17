У Facebook стався глобальний збій, відчули й українці

В Україні в соціальну мережу Facebook у п'ятницю ввечері не могли зайти жителі Києва, Запоріжжя і Дніпра.

У соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 17 серпня, у всьому світі стався збій. У соцмережу також не могли зайти жителі Києва, Запоріжжя і Дніпра, повідомляє моніторинговий сайт Downdetector.

Зазначено, що найбільші проблеми спостерігалися майже по всій території США, на Кубі, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, Уругваї, Канаді, в Австралії, Єгипті, Саудівській Аравії, Таїланді, В'єтнамі, Лаосі, на Філіппінах, у М'янмі, Японії, Пакистані, Непалі, Індії, Казахстані, Киргизстані, Новій Зеландії, Грузії, Німеччині, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Румунії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Австрії, Польщі, Данії, Норвегії, Болгарії і РФ.

В Україні збій відчули в столиці, Запоріжжі і Дніпрі.