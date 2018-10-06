У Google розповіли, власники яких Android матимуть проблеми із браузером ближчим часом

Google планує відключити підтримку браузера Chrome на мобільних пристроях, які працюють на операційній системі Android старше версії 4.4, повідомляє портал XDA Developers.

Видання відзначає, що наразі для роботи браузера Google Chrome на Android необхідний пристрій з цією операційною системою не нижче версії 4.1. Після оновлень Chrome не зможуть підтримувати на смартфонах під управлінням Android нижче версії 4.4.

При цьому версіями Android, підтримку яких планується відключити, використовують 3,5% від усіх користувачів цієї ОС. За підрахунками BRecorder, таким чином, зміни торкнуться близько 32 млн пристроїв Android.

Як повідомлялося, Google стежить за пересуваннями користувачів, навіть якщо йому заборонили це робити.

Трамп проти Google. Американський президент звинуватив Інтернет-пошуковик у маніпуляції. На думку Дональда Трампа, Google показує 96-ть відсотків поганих новин про нього - та ще й розміщені вони на сайтах ліберальних ЗМІ. Тоді, як новини з консервативних сайтів пошуковик нібито не видає. Дональд Трамп пообіцяв "зайнятися ситуацією".