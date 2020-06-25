У кіберполіції анонсували блокування дев'яти Telegram-каналів, пов'язаних з продажами баз даних

Департамент кіберполіції планує найближчим часом блокувати роботу 9 Telegram-каналів, за допомогою яких шахраї заволодівають коштами громадян під виглядом реалізації баз даних. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Кропива, передає кореспондент УНН.

"Протягом найближчого часу працівниками департаменту будуть вживатися заходи та буде повідомлено 29 особам про підозру, це ті, у кого раніше проводилися санкціоновані обшуки. Також протягом найближчих двох тижнів ми плануємо провести відповідний каскад операцій, направлений на документування за притягнення до злочинної діяльності осіб, що вчиняють злочини даної категорії, буде здійснена робота по блокуванню 9 Telegram- каналів, за допомогою яких здійснюється шахрайські дії - заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом реалізації баз даних. Окрім того, триває робота по 19 кримінальним провадженням, реалізації по яких також будуть найближчим часом", - зазначив Кропива.

Нагадаємо, за декілька місяців в Україні проведено 36 обшуків у різних регіонах країни та виявлено велику кількість файлів, що містять персональні дані громадян.