У Києві активісти проводять акцію під телеканалом «Наш»

У Києві під телеканалом «Наш» зібралось кількасот активістів, акція протесту розпочалась із гімну.

Телеканал «Наш» підготувався. Лунають ролики, які дискредитують активістів. У роликах називають людей «зрадниками батьківщина, які сіють ворожнечу».

«Телеканал «Наш» є російською інформаційною зброєю проти України, а його власник Євгеній Мураєв працює на інтереси окупантів. Це особливо небезпечно зараз, при загрозі російського наступу. Зеленський ігнорує вимоги національної безпеки та навіть заяву Великої Британії щодо Мураєва, та не застосовує санкції проти нього і його телеканалу», – наголошують організатори.

Серед вимог протестувальників: