У Києві активісти проводять акцію під телеканалом «Наш»

У Києві під телеканалом «Наш» зібралось кількасот активістів, акція протесту розпочалась із гімну.
Телеканал «Наш» підготувався. Лунають ролики, які дискредитують активістів. У роликах називають людей «зрадниками батьківщина, які сіють ворожнечу».
«Телеканал «Наш» є російською інформаційною зброєю проти України, а його власник Євгеній Мураєв працює на інтереси окупантів. Це особливо небезпечно зараз, при загрозі російського наступу. Зеленський ігнорує вимоги національної безпеки та навіть заяву Великої Британії щодо Мураєва, та не застосовує санкції проти нього і його телеканалу», – наголошують організатори.
Серед вимог протестувальників:
- застосування санкцій проти Євгенія Мураєва як російського агента.
- застосування санкцій і закриття каналу НАШ.
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Верховна Рада має негайно прийняти закон про колабораціонізм та запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту російської агресії Активісти скандують «Пам’ятай чужинець хто господар в Eкраїні», «Закрийте вашу помийку» і закликали «відправити Мураєва на нари».
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