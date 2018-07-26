У Коли Серги появится новая партнерша в "Орле и решке"

Новый сезон тревел-шоу "Орел и решка" стартует на "Интере" уже в августе. Помимо неизведанных маршрутов и приключений, зрителей ждет знакомство с новой ведущей. На этот раз компанию экс-фабриканту Коле Серге составит его коллега по цеху - певица Алина Астровская.

Казалось бы, первый состав группы Real O, которую продюсировала Наталья Могилевская, уже все давно забыли, но нет.Одна из бывших участниц группы Регина Тодоренко все еще не сходит со страниц таблоидов. Так, накануне стало известно, что певица и телеведущая выходит замуж за российского артиста.

Ранее Регина выступала в роли со-ведущей "Орла и решки", теперь же другая экс-участница Real O Алина Астровская протаптывает себе дорогу на телеэкраны при помощи этого шоу, причем по совету Тодоренко.

Алина Астровская и Коля Серга (Фото: пресс-служба телеканала "Интер")

"Я очень подхожу морскому сезону. Не зря же похудела на 8 кг! - делится Астровская. - Я, как и все, обожаю море, и меня тянет к большой воде с детства. В школе зачитывалась такими книгами, как "Двадцать тысяч лье под водой" Жюль Верна, "Бегущая по волнам" Александра Грина, "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона. Это все оживает теперь перед глазами, и мне очень хочется, чтобы люди как можно больше путешествовали - стирали границы и могли объять этот мир. Осталось их вдохновить своим примером!"

Первый выпуск шоу "Орел и решка. Морской сезон-2" с Алиной Астровской в роли ведущей появится на экранах уже 19 августа на телеканале "Интере".

