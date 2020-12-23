У Криму почалась нова хвиля блокувань українського радіо окупантами - правозахисники

Кримська правозахисна група провела моніторинг мовлення станцій FM-діапазону на півночі півострова Крим і з'ясувала, що порівняно з попереднім моніторингом, ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кримської правозахисної групи.

"Нова хвиля блокування українського FM-мовлення на півночі Криму окупаційною владою... Кримська правозахисна група в грудні 2020 року здійснила новий моніторинг мовлення станцій FM-діапазону на півночі півострова. Порівняно з попереднім моніторингом, що відбувся у вересні, ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася. В грудні сигнал українських FM-радіостанцій зафіксовано лише в 7 з 19 населених пунктів. У вересні цього року українське мовлення було доступно в 12 населених пунктах з того самого переліку. Зокрема, вже не чутно доступний раніше сигнал українських радіостанцій в Армянську, Красноармійському, Завіті Ленінському, Солоному озері, Ермаковому, Лобановому, Мартинівці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також неможливо почути українські радіостанції в населених пунктах Вишнівка, Овочеве, Зелена Нива, Красноперекопськ, Ішунь.

"У всіх цих населених пунктах на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції. У Зарічному, Джанкої, Придорожньому, Воїнці можна послухати лише одну українську радіостанцію. У Новоолександрівці та Істочному - по 2 радіостанції, а в Передмістному - 6 українських FM- радіостанцій. Поблизу КПВВ "Чонгар", на окупованій території півострова, можна послухати програми 4 українських FM-радіо, й 2 українські радіостанції чутно з боку Криму біля КПВВ "Чаплинка". Водночас у 13 населених пунктах з 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій - української та російської. Через такі перешкоди прослуховування передач на цих частотах унеможливлюється. Це свідчить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими станціями", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що різке погіршення ситуації з поширенням українського радіосигналу в цьому районі може засвідчувати, що нова конструкція стала застосовуватися, зокрема, й для блокування українського мовлення на півострові.

Зокрема, на час проведення моніторингу мовлення українських FM з Чаплинки, у північному Криму, блокували такі російські радіостанції:

- частоту радіо "Культура" 95,3 - радіо "Крым"; - частоту "Перець FM" 96,4 - радіо "Море"; - частоту радіо "Мейдан" 102,3 - "Спутник"; - частоту радіо "Хаят" 103,5 - "Маяк".

- частоту радіо "Промінь" 106,4 - "Ватан Седасы".

Мовлення українських FM з Чонгару, в північному Криму, заступають такі російські радіостанції:

- частоту "Українського радіо" 100,7 - радіо "Спутник"; - частоту радіо "Промінь" 102,6 - "Вести"; - частоту "Армія FM" 103 - радіо "Крым"; - частоту "Радіо НВ" 104,1 - радіо "Море"; - частоту "Крим.Реалії" 105,9 - "Вести"; - частоту радіо "Херсон FM" 107,8 - "Ватан Седасы".

"Ці дії окупаційної влади має бути негайно припинено, а мовлення українських радіостанцій у Криму відновлено. Україні варто обійняти більш активну позицію у сфері пошуку міжнародно-правових механізмів з метою притягнення Росії до відповідальності за такі дії", - йдеться у повідомленні.