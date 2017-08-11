У нас затишшя в інформаційних окопах, тоді як інша сторона витрачає на це мільйони-експерт

"У нас затишшя в інформаційних окопах, тоді як інша сторона витрачає на це мільйони", - так говорить про ситуацію на "медіафронті" головний редактор газети "Факты и комментарии" Олександр Швець.

Уже понад 2 роки редакція видає спецвипуск "Факты. Донбасс", котрий поширюється на Сході України, серед українських військових, переселенців та мирних жителів безкоштовно. Завдяки зусиллям небайдужих людей потрапляє і на окуповану територію - часом її вдається рознести по скриньках мешканців.

- Якось нам люди написали в інтернеті: коли побачили у скриньці рідну газету, вони відчули, що Україна поруч. Розумієте, наскільки це важливо? І зараз ми робимо те, що, за великим рахунком, мала би робити держава, - коментує Олександр Швець.

Каже: на всі пропозиції підтримати цей проект редакції відмовляли. Мовляв, ніхто не буде фінансувати видання такого спецвипуску для приватної газети.

- Але ж війна на інформаційному фронті триває, і ця війна набагато глибша, ніж ведеться із гармат. Бо це війна за розум, за душі, за серця. Якщо у цій війні програти, то перегравати буде дуже важко. Мені дивно, що цього не розуміють...

Свого часу, каже Олександр Швець, найбільше читачів "Фактів" було, окрім столичного регіону, на Донеччині, Дніпропетровщині та Львівщині. Частіше навіть Львівщина опинялася на другому місці, попри те, що видання - російськомовне.

- Я приїжджав до Львова, розмовляв з людьми і часто люди, які говорили російською, казали: ми читаємо "Факти" щодня, бо це відповідає нашому ставленню до життя. Мені здається, це найголовніше. Ви можете спитати - і це буде правильно - чому газета не виходить українською мовою? Я на це можу відповісти: зараз все вирішують гроші. Якби в мене були гроші, я б уже давно видавав газету і українською, і англійською. Але коли я не маю такої можливості, то борюся за те, щоб зберегти газету, зберегти сайт. Хай навіть російською, але такою, якою читають і у Львові, і по всій країні. Бо є такі видання, які видаються українською мовою, але їх справжньому патріотові України в руки брати не можна...

Як відзначає голова НСЖУ Сергій Томіленко, волонтерський проект газети "Факты. Донбасс" дарує жителям Донецької та Луганської областей надію.

- Адже для них це зв'язок з Україною, спогади про мирне життя або мрії про мир. Видання готується за класичною "рецептурою" "Фактів" - максимум уваги людяним історіям. Адже сам головний редактор є автором української школи "людяної" журналістики і прикладом для інших редакторів по всій Україні, - коментує Сергій Томіленко.

У вересні 2017 року газета "Факты и комментарии" відзначає 20-річчя. У вересневому номері спілчанського видання "Журналіст України" читайте інтерв'ю з головредом "Фактів" Олександром Швецем.

Джерело: Національна спілка журналістів України