У посольстві США сподіваються, що Kyiv Post продовжить роботу

У посольстві США в Україні сподіваються, що англомовне видання Kyiv Post зможе продовжити роботу.

Відповідний допис розміщено у Твітері, передає Укрінформ.

"Протягом 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіаголосів України будь-якою мовою та невтомним провідником журналістських стандартів... Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому", - зазначають у диппредставництві.

Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас застеріг щодо негативних наслідків для України припинення роботи видання Kyiv Post.

Занепокоєння у зв'язку з припиненням роботи видання Kyiv Post висловили також посли Великої Британії і Швеції.

Конгрес українців Канади заявив про готовність надати допомогу у пошуку рішення, яке дало б змогу Kyiv Post продовжити роботу.

8 листопада власник української найстарішої англомовної щотижневої газета Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання тимчасово припиняє роботу.

Водночас прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що в Офісі Президента здивовані тим, що окремі політики та медійники звинувачують ОП в закритті KyivPost. Він висловив сподівання, що видання "продовжить роботу і збереже ту якість та стиль, які ставили його на найвищий щабель серед українських медіа".