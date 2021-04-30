У проросійського телеканалу "Наш" забрали супутникову ліцензію

В ході засідання члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення розглянули продовження ліцензії на супутникове мовлення для ТОВ "НАШ 365".

Під час голосування з цього питання більшість членів утрималися, тому що це питання "вимагає додаткового вивчення", повідомляє пресслужба.

Під час обговорення члени ради:

Вказали на "порушення телеканалом законодавства України та прийняті по ним санкції".

І обговорили наявність ознак маніпуляції з виконання каналом вимог регулятора.

Ми стежили за виконанням зобов'язань компанії, і у нас є певні сумніви щодо того, що вона підійшла до цього благородно, - сказала глава Нацради Ольга Герасим'юк.

Засновником телеканалу "НАШ" є колишній народний депутат Євген Мураєв. Цей політик і бізнесмен неодноразово висловлював проросійські судження.

28 квітня Нацрада з питань теле- і радіомовлення застосувала до каналу "НАШ" 2 попередження і 2 штрафи на суму понад 200 000 гривень за розпалювання ворожнечі і ненависті (за підсумками 3 перевірок).