У Раді зареєстрували законопроєкт про сурогатне материнство

У Верховній Раді зареєстрований урядовий законопроєкт No 6475 про допоміжні репродуктивні технології (ДРТ), який законодавчо врегульовує процедуру сурогатного материнства в Україні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"З кожним роком ДРТ набувають все більшого поширення, але в Україні досі не створено законодавчого регулювання цієї сфери медицини. Хоча питання - вкрай важливе, репродуктивні технології змінили класичну уяву про те, як зароджується нове життя, роль та функції батьків", - зауважив парламентарій.

За його словами, законопроєкт, зокрема, визначає основні терміни ДРТ - анонімний донор, безплідність, ембріон, допоміжні репродуктивні технології, сурогатна матір тощо, встановлює умови та порядок застосування ДРТ (наприклад, обов'язкову генетичну діагностику). Процедура сурогатного материнства дозволяється лише в акредитованих медзакладах. Запроваджуються вимоги до сурогатних матерів - під час вагітності дотримуватись рекомендацій лікаря, передати дитину батькам упродовж двох годин після народження, не розголошувати інформацію про генетичних батьків. Між сурогатною матір'ю та батьками, згідно з проєктом, має бути підписаний договір, який встановлює права та обов'язки сторін ДРТ, включаючи посередника (медзаклад). Походження дитини, яка народилась внаслідок застосування ДРТ, має визначатися через тест ДНК.

Документ також регламентує умови та порядок кріоконсервації репродуктивних клітин, ембріонів, тканин та їхнього використання.

Радуцький звертає увагу на те, що хоча в Україні сурогатне материнство легалізоване - згідно з Сімейним кодексом батьками дитини, яка народжена за допомогою ДРТ, є біологічні батьки, проте всі інші питання регулюються наказом МОЗ, а не на рівні законодавства.

"Внаслідок відсутності законодавчої основи іноді важко визначити, де межа між легальним використанням ДТР, а де злочинна схема із торгівлі дітьми. Нещодавно знову були заарештовані посередники, які відправляли українок до Чехії, де вони нелегально народжували дітей для іноземців. Кожна дитина коштувала від 50-70 тис. євро", - відзначив голова комітету.

Проєкт закону викликав дискусію в експертному середовищі та у суспільстві. На думку Радуцького, особливо зважено варто опрацювати такі норми законопроєкту: права та обов'язки біологічних батьків-іноземців (щоб убезпечити дитину, народжену за допомогою ДРТ, від ризиків опинитися у дитбудинку); гарантії захисту інтересів держави та сурогатних матерів; зобов'язання біологічних батьків і посередника перед сурогатною матір'ю та державою; гарантії та процедура контролю за виконанням цих зобов'язань; як поводитись у разі народження дитини з генетичними захворюваннями; питання фінансування програм ДРТ за кошти бюджету.

За словами Радуцького, у Комітеті тривалий час працює робоча група, яка опікується питаннями допоміжних репродуктивних технологій, і народні депутати також мають низку напрацювань та пропозицій.

Згідно з карткою законопроєкту No6475 на офіційному сайті Верховної Ради, він зареєстрований 30 грудня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 17 серпня 2021 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підготувала лист Прем'єр-міністру Денису Шмигалю щодо нагальної необхідності прискорення ухвалення нормативно- правового акта у сфері репродуктивних технологій та сурогатного материнства.