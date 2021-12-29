У Росії розпочали показ нового сезону серіалу "Свати"

З 27 грудня державний телеканал РФ "Россия 1" запустив показ сьомого сезону українського серіалу "Свати", знятого пов'язаною із президентом України Володимиром Зеленським компанією. Відповідний анонс опубліковано на YouTube- каналі "Россия 1".

У програмній сітці серіал посідає місце між випуском інформаційної програми "Вести" та токшоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", його транслюють із понеділка до четверга о 21.20.

В Україні новий сезон цього серіалу вийшов на каналі "1+1" на тиждень раніше - 20 грудня. Серіал виходить по дві серії одразу - повтор минулої серії та нова.

Спочатку серіал знімала студія "Квартал 95", заснована Зеленським. Проте журналіст Євген Куксін у своєму Telegram зазначає, що у титрах нового сезону творцями вказано іншу компанію - "Кіностолиця". Її записано на Бориса Шефіра - брата першого помічника президента України Сергія Шефіра - та режисера Андрія Яковлєва.

"Президент України Володимир Зеленський у своїх деклараціях щороку вказує на отримання роялті від "Кіностолиці". Також доходи від цієї компанії отримує чоловік Гульсани Мамедієвої, яка працює заступницею міністра цифрової трансформації. А ще у фінансовому звіті партії "Слуга народу" за 2019 рік зазначено виплати "Кіностолиці" на 1,5 млн грн", - пише він.

Серіал "Свати" авторства студії "Квартал 95" виходить із 2008 року. З 2009 року серіал показують і в Росії.

2017 року спалахнув скандал через виконавця однієї з головних ролей "Сватів" Федора Добронравова, якому заборонили в'їзд в Україну та занесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави. Причиною стали його поїздки до Криму та підтримка анексії півострова. Незабаром після цього в Україні заборонили показ серіалу, а Зеленський оголосив, що закриває проєкт.

Проте 2018 року телеканал "1+1" подав до суду на Мінкульт України та Держкіно щодо заборони "Сватів". 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну Добронравову та анулював заборону на трансляцію деяких фільмів за його участю, зокрема серіалу "Свати".

Улітку 2019-го після перемоги Зеленського на виборах Добронравова видалили зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці країни, а в січні 2020-го з нього зняли заборону на в'їзд в Україну.

У липні 2019-го тодішній голова Держкіно Пилип Іллєнко просив Зеленського заборонити "Сватів" в Україні. Проте президент в інтерв'ю каналу ICTV відповів, що не можна застосовувати до всіх однакові санкції. Також він підкреслив, що серіал знімали до війни з Росією і через висловлювання окремих акторів "страждати улюблені фільми не повинні".