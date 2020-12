У січні мобільні оператори України підвищать ціни на тарифи

З 1 січня 2021 року мобільні оператори"Київстар", Vodafone і Lifecell суттєво збільшать ціни на тарифні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, зміняться тарифи компанії Київстар для контрактних абонентів, які користуються послугами три роки та більше. Зазначається, що оператор розсилку повідомлень про те, що потрібно змінити тарифний план до 31 грудня. Інакше - оператор автоматично переведе їх на інший тарифний план.

У пресслужбі пояснили, що наразі переглядаються старі тарифні плани зміни в яких не запроваджувалася близько трьох років. Ними користується 1,5% абонентів, які за ці роки почали використовувати дзвінки за кордон та мобільний інтернет.

Зазначається, що для людеи старшого віку компанія запустила спеціальнии тариф "Дзвінки для батьків" без інтернету, лише за 60 гривень, а ціна на тариф "Безлім" з 1 січня зросте майже у два рази - з 95 гривень в місяць до 175 гривень.

Натомість "Vodafone Україна" підніме ціну на архівні тарифи, які вже недоступні для під'єднання. В компанії пояснили, що з моменту запуску тарифів зросло споживання і збільшилося навантаження на мережу, відповідно зростають витрати на підтримку інфраструктури.

Так з 28 грудня звичайний тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчає з 35 гривень до 45 гривень. В пакет входить 1 ГБ інтернету, 100 хвилин по Україні.

Крім того, в Lifecell повідомили, що оператор підвищує вартість для семи застарілих тарифних планів, частина з яких - акційні, де оператор гарантував вартість тільки до кінця грудня 2020 року. Зазначається, що оператор запропонував альтернативний тарифний план з нової лінійки кожному абоненту.

Так для тарифів: "Лайфхак", "Інтернет Жара", "Залізна двадцятка", а також "4 Безліміти 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" буде змінена вартість пакетів послуг на 4 тижні/30 днів, а для деяких тарифів також і пакет послуг на один день.

