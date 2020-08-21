У Службы внешней разведки впервые появился рекламный ролик.

В сети появился первый в истории рекламный ролик Службы внешней разведки. Режиссером и продюсером выступил Евгений Соболев из группы B1S3 Crew.

YouTube-канал СВР разместил ролик у себя.

На кадрах некий оперативник в координации с коллегами - девушкой за рулем авто и сотрудником в дата-центре - проводят спецоперацию, после чего показана погоня за ним бородатых мужчин кавказской внешности. Все это происходит на фоне нарратива о том, как прапрадед оперативника "служил в отделе разведке при Украинской народной республике, а дед был разведчиком в УПА".

"Это ролик о ребятах, которые делают очень непростые и очень важные дела для Украины. Это ролик для ребят, которые должны понять, что они достойны и тоже могут быть среди лучших. Я очень хочу, чтобы вы понимали: среди нас живут герои. Герои, о подвигах которых, наверное, узнают только ваши внуки", - цитирует Укринформ автора видео.

CВР - госорган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Сейчас главой ведомства является Валерий Кондратюк.