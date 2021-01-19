У "Студії "Квартал 95" прокоментували продаж "Ліги сміху" російському телеканалу

У "Студії "Квартал 95" не підтвердили і не спростували продаж російському каналу "СТС" франшизи на зйомки "Ліги сміху", зазначивши, що дистриб'юцією їхніх продуктів займається шведська компанія "Eccho Rights".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь студії на свій запит.

"Eccho Rights має право представляти та реалізовувати по всьому світу найкращі продукти "Кварталу", які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights - ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії "Квартал 95" за межами України. До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає.

З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у "Студії "Квартал 95".

Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися", - зазначили у "Студії "Квартал 95".

Зазначимо, купівлю франшизи на українське шоу "Студії "Квартал 95" вже підтвердив учасник креативної команди російської "Ліги сміху" редактор "Міжнародного союзу КВК" Євгеній Донських.

За його словами, "CTC Медіа" давно придбало права на кілька продуктів, серед яких була й "Ліга сміху" і працює з ними вже близько року.

Телеканал "CTC" ще в 2019 році подав заявку на реєстрацію товарного знаку з відповідною назвою.

Як повідомлялось, російський телеканал СТС купив франшизу на проєкт Володимира Зеленського "Ліга сміху".

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