У Twitter відреагували на "закон" Трампа про соцмережі

Керівництво Twitter відреагувало на "закон" президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про соціальні мережі, назвавши рішення реакційним, політизованим та таким, що загрожує свободі слова в Інтернеті. Заява була опублікована на офіційній сторінці в Twitter.

"Цей виконавчий указ відображає реакційний і політизований підхід до відповідного законодавства. Спроби в односторонньому порядку порушити (розділ 230 закону про порядність у ЗМІ, - ред.) загрожують майбутньому онлайн-висловлювань та свободи в Інтернеті", - йдеться в заяві. При цьому наголошується, що розділ 230 закону про порядність у ЗМІ захищає американські інновації та свободу слова і ґрунтується на демократичних цінностях.

This EO is a reactionary and politicized approach to a landmark law. #Section230 protects American innovation and freedom of expression, and it's underpinned by democratic values. Attempts to unilaterally erode it threaten the future of online speech and Internet freedoms. - Twitter Public Policy (@Policy) May 29, 2020

Нагадаємо, під деякими публікаціями президента США Дональда Трампа в Twitter з'явилося автоматичне маркування, що вказує на недостовірні відомості у повідомленнях. Пости Трампа стосувалися можливих фальсифікацій при голосуванні на виборах поштою.Трамп відреагував на це тим, що "соціальна мережа придушує свободу слова".

Разом з тим, президент США підписав спеціальний "закон про соцмережі", який, як очікується, дасть владі більше можливостей для регулювання їхньої діяльності, повідомляє Білий дім.

Зокрема, після підписання закону, в США стане можливим подавати в суд на соціальні мережі, які раніше були захищені законом 1996 року, що гарантував захист сайтів, які створені і управляються всередині однієї компанії. Його також називали "26 слів, які створили інтернет".

За матеріалами РБК- Україна