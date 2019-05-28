У Зеленского запустили социальный проект LIFT для поиска вакансий в госсекторе

Команда Зеленского запустила свой анонсированный социальный проект LIFT, на котором можно найти вакансии работы в государственном секторе, а также предложить собственные идеи реформирования страны.

Об этом говорится на официальной страничке Зеленского в Facebook.

"Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально- экономическое и культурное развитие", - заявили у Зеленского.

Там отметили, что с помощью проекта можно будет найти вакансию, рассказать собственную идею или презентовать проект, который будет помогать на государственном уровне.

"Мы ждем большие нагрузки на сайт, поэтому если у вас возникают какие-либо вопросы или трудности, или же вы имеете пожелания или предложения относительно разработки проекта - пишите их в Telegram-бот, который интегрирован на сайте", - подчеркнули в команде президента.

Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT: https://lift.net.ua/. Наша цель:... Опубликовано Команда Зеленского Понедельник, 27 мая 2019 г.

Напомним, 23 мая президент Владимир Зеленский выступил с речью на IT- конференции iForum "Гарант Инноваций: создаем будущее вместе". Он говорил о необходимости внедрения инновационных технологий в работе страны и деятельности правительства, а также высказал ожидания от украинцев, которые занимаются разработками в этой сфере.

В Ровно полиция задержала двух подростков, которые с плакатами требовали импичмента президента. На 20-летнего парня и 16-летнюю девушку составили админпротоколы за нарушение порядка проведения митингов. Ведь они, говорят полицейские, о своей акции не предупредили заранее. Отреагировал на событие президент. На официальной странице в Facebook Зеленский написал, что никакого задержания не было, однако заметил, что полиция могла бы действовать мягче.