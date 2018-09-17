Убийство Захарченко: российское ТВ показало допрос задержанного "диверсанта из Украины"

Российское ТВ опубликовало сюжет, где показан допрос жителя Донецка, которого боевики подозревают в покушении на главу "ДНР" Александра Захарченко.

Опубликованное видео было снято российским телеканалом "Рен ТВ" в Донецке.

Мужчина, имя которого Александр Погорелов, сообщил, как его в 2014 году якобы завербовала контрразведка СБУ. По его сведению, украинские спецслужбы учили его именно подрывным диверсиям в Киевской области, а в 2018 году перед ним поставили задачу подорвать Захарченко в одном из ресторанов Донецка.

Речь идет о "попытке подорвать" Захарченко в ресторане "Пушкин" в 2018 году.

Российские пропагандисты со ссылкой на боевиков заявляют, что пойманный признался в передаче взрывного устройства для подрыва Захарченко в Донецке спецслужбами США в руки СБУ.

Опубликованное видео вызвало насмешки у социальных сетей: пользователи считают, что показанный на российском видео мужчина лишь подставной актер, неспособный к проведению серьезных военных операций в тылу "ДНР".

Россияне вовсю принялись тиражировать новость о диверсанте.

Захарченко хоронили в закрытом гробу. На его похоронах засветились старшие сыновья.

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