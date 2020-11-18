Українські політики у 2020 році витратили $6,6 мільйона на рекламу в Facebook

З них $5 мільйонів припадає на два місяці кампанії - вересень і жовтень

Витрати українських політиків на рекламу в соцмережі Facebook з початку 2020 р. і до кінця жовтня, коли в країні відбулися місцеві вибори, досягли $6,6 млн, йдеться на сторінці у Facebook руху "Чесно".

"$6,6 млн - витрати українських політиків у 2020 р. на рекламу в Facebook. Для порівняння, це трохи більше річного бюджету міста Дрогобича", - йдеться у повідомленні руху на сторінці в Facebook.

Рекламу в цей період поширювали понад 4,5 тис. сторінок у Facebook та Instagram.

Сторінка "Політична партія "За Майбутнє" очолює список за видатками - з серпня по жовтень витрачено майже $170 тис.

Другу позицію рейтингу займає сторінка "Наш Край", яка у 2020 р. витратила $166 тис. на рекламні повідомлення. Значний "ривок" відбувся у вересні - майже $80 тис. за місяць, а ось з січня по серпень було всього $13,5 тис.

Партія "Слуга народу" займає перше місце за сукупними витратами різних сторінок цієї політичної сили або кандидатів від неї - $880 тис.

Більшість сторінок, які потрапили в рейтинг, - партійні або сторінки політиків. Винятком є лише сторінка програми Савіка Шустера на телеканалі "Україна 24". У 2020 р. вона витратила на поширення рекламних повідомлень майже $47 тис.

Сторінки, які платили за чисто політичну рекламу "за і проти партій/кандидатів", вклали у поширення повідомлень не менше $5,7 млн (близько 154 млн грн).

Фактичні ж витрати на політичну рекламу трохи вище.

Решта витрат припадає на сторінки, які витратили на поширення повідомлень менше ніж $500, а також на сторінки держструктур, громадських організацій, медіа, які не виявляли своїх симпатій, комерційні сторінки тощо.

Левова частка витрат, $5 млн, припадає на два місяці кампанії - вересень і жовтень. У червні-липні 2019 р. під час парламентських виборів на політичну і соціальну рекламу витратили близько $2,5 млн. Тому витрати на соцмережі на місцевих виборах в Україні вдвічі перевищили витрати на парламентську кампанію.

Найбільш стрімко росли витрати зі сторінок, що рекламували партії. Якщо за перші шість місяців витрати на поширення реклами з партійних сторінок становили менш як $90 тис., то в жовтні вони перевищили $1,4 млн. Ближче до виборів в мережі з'явилося чимало сторінок, які складно назвати партійним або сторінками політиків, але вони вели кампанії "за" і "проти" на сотні тисяч доларів.

Investory News

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