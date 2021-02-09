Українська влада не планує запроваджувати санкції проти "Інтеру", - Малюська

Українська влада не планує запроваджувати санкції проти телеканалу "Інтер", навіть якщо США доб'ються екстрадиції власника телехолдингу Дмитра Фірташа по корупційній справі

Про це сказав під час онлайн-конференції, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council міністр юстиції Денис Малюська, передає Укрінформ.

"Я не очікую цього. Ми не маємо можливостей блокувати або вводити санкції проти телеканалів у випадку звинувачень власника в корупції", - зазначив міністр на запитання щодо можливих санкцій проти "Інтера".

Він пояснив, що єдина можливість для того, щоби запровадити обмеження відповідно до закону про санкції, у тому числі проти ЗМІ - це наявний зв'язок із терористичною діяльністю. При цьому Малюська зауважив, що він особисто не має інформації зі справи Фірташа, що він якимось чином підтримує російську агресію проти України.

Окрім того, Малюська зазначив, що запровадження санкцій проти трьох проросійських телеканалів та їхнього власника Тараса Козака цілком відповідає українському законодавству.

Він нагадав, що введення державою санкцій проти власних громадян не є чимось новим: "Більше як 60 громадян України опинилися під санкціями впродовж останніх п'яти років".

Крім того, за його словами, РНБО і президент за цей час запровадили обмеження для понад 260 українських компаній.