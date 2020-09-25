Українських користувачів "ВКонтакте" буде поставлено на облік у правоохоронних органах - секретар РНБО

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) планує поставити на облік у правоохоронних органах усіх українців-користувачів забороненої в країні російської соцмережі "ВКонтакте".

"Я хотів би звернути увагу на користувачів, які користуються цим забороненим ресурсом. Це має бути їхня відповідальність - навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Річ у тім, що завдяки системі, яка наразі починає працювати, про всіх таких користувачів будемо мати розуміння, вони всі перебуватимуть на обліку. Якщо вони й надалі поширюватимуть російський контент на території України - вони матимуть певні проблеми вже безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами", - заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов під час онлайн-конференції "Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки" в п'ятницю.

Він наголосив, що відповідно до українського законодавства, ресурс "ВКонтакте" не має працювати на території України, однак це не дотримується. Водночас за допомогою міжнародних партнерів у РНБО планують вирішити цю проблему вже найближчим часом.

Представник від Нацполіції України, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Гончаров, також погодився з думкою Данілова, зазначивши, що користувачі заборонених на території України ресурсів мають розуміти, що вони порушують законодавство і нести за це відповідальність.