Украина должна начинать активную информационную войну на территории РФ - Климкин

Украина должна начинать активную информационную войну на территории Российской Федерации, убежден бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.

В России падает поддержка аннексии Крыма, на этом фоне Украина должна начинать активную информационную войну на территории врага и разъяснять россиянам, что их проблемы начались из-за оккупации полуострова, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас в России падает поддержка оккупации Крыма, и вот сейчас бы начинать готовиться заходить в российские сети... Воевать нужно на их территории. Смотрите, как российская молодежь выходит за Навального. Вот сейчас бы зайти в "Тик-Ток", "Вконтакте", и пояснить, что экономические проблемы России связаны с оккупацией Крыма", - подчеркнул Климкин в эфире телеканала Украина 24.

Также Климкин выразил мнение, что Путин не заинтересован в проведении новой встречи глав "нормандской четверки"(Украина, Россия, Франция и Германия) для урегулирования ситуации на Донбассе. Вместо этого Кремль поднимает ставки на Донбассе и пытается договориться с администрацией президента США Джо Байдена.

"Сейчас Путин уже начал торговаться с новой американской администрацией. Конечно, для него проводить встречи в "нормандском формате", говорить с нами, немцами и французами, - это история, которая ему мешает. Он раскладывает пасьянс из многих вопросов, там есть и вопросы энергетики, санкций, климатических изменений. Они ищут новые тезисы для торговли с американской администрацией", - сказал Климкин.Крымский вопрос - о чем сообщалось ранее: 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.

26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства. 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.