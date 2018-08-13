Украина может остаться без трансляций матчей Лиги чемпионов на ближайшие три года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до сих пор не заключил контракт на трансляцию матчей текущего и двух предстоящих сезонов еврокубков ни с одной из украинских телекомпаний. 13 августа об этом сообщает Sportarena.

На следующей неделе состоятся матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, в котором Украину может представить киевское "Динамо".

Заключительный этап квалификации входит в пакет основной фазой турнира, поэтому показать его можно только после подписания договора с УЕФА о трансляции всего турнира.

По данным издания, УЕФА должен был объявить транслятора в Украине трех следующих сезонов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в марте, но до сих пор не сделал этого.

Ранее матчи еврокубков в Украине транслировали телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол-2". Лицензия медиагруппы истекла после киевского финала Лиги чемпионов.